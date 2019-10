Services de police et de secours ont mené des opérations de recherches, lundi 7 octobre, pour retrouver une habitante de Trith-Saint-Léger (Nord), dont la disparition avait été signalée dans la nuit de samedi à dimanche.



Aux alentours de 16 heures lundi, les pompiers-plongeurs ont découvert le corps sans vie de la disparue dans l'Escaut, à proximité de la berge.

Alzheimer

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime serait morte noyée et "à ce stade, il n'y a rien de suspect", indique une source policière.



Âgée de 67 ans, la victime souffrait de la maladie d'Alzheimer et était désorientée.