Tournoi de France à Valenciennes : Françaises et Brésiliennes pour des retrouvailles

Record pour Le Sommer ?

Après sa victoire mercredi contre le Canada (1-0) , la sélection tricolore entend doubler la mise dans le Tournoi de France, nouvelle compétition amicale l'opposant à des adversaires du top-10 mondial.Au stade du Hainaut, Corinne Diacre et ses joueuses retrouveront de vieilles connaissances, Marta (34 ans) et Formiga (42 ans), vedettes d'une Seleçao en reconstruction sous la baguette de Pia Sundhage, ancienne sélectionneuse des Etats-Unis et de la Suède.En juin dernier, les Brésiliennes avaient poussé les Bleues dans leurs retranchements, et en prolongation, lors d'une rencontre remportée 2-1 au forceps sur une reprise de la Nordiste Amandine Henry.Depuis, les Sud-Américaines ont enchaîné neuf matches sans défaite, une série agrémentée d'une victoire de prestige en amical contre l'Angleterre (2-1), avec un doublé de la prometteuse Debinha.Les Bleues, quatrième nation au classement Fifa, restent néanmoins favorites devant le Brésil (9e mondial), qui n'a jamais réussi à les battre en huit oppositions.Pour forcer le verrou brésilien, Corinne Diacre devrait confier les clés de l'attaque à Eugénie Le Sommer, en phase de reprise après une blessure et qui n'a disputé que quelques minutes avec l'OL et en équipe de France."Elle sera certainement titulaire le match prochain, il y a de grandes chances. Je pense qu'il faut qu'elle démarre et on lui donnera plus de temps de jeu, si tout va bien d'ici samedi bien évidemment", a dévoilé la sélectionneuse.La Lyonnaise n'attend que ça. "Je manquais de rythme. De grappiller des minutes, ça me fait du bien. Je me sens bien et j'ai envie d'enchaîner, c'est ce qui compte", a-t-elle confié aux journalistes après la victoire contre les Canadiennes.A Valenciennes, l'attaquante de l'OL (168 sélections) tentera de chasser le record de Marinette Pichon, meilleure marqueuse de l'équipe de France féminine avec 81 réalisations, soit une de plus qu'elle. Cet objectif, elle n'en fait cependant pas une obsession. "Le record n'est pas loin mais je ne vais pas me polluer l'esprit. Je vais continuer à avancer, à jouer mon jeu. Si je marque, tant mieux, et si j'arrive à égaler ce record, j'en serai la plus heureuse."Sera-t-elle associée en attaque à Marie-Antoinette Katoto, "généreuse et altruiste" mercredi selon Diacre, ou à Valérie Gauvin, entrée en fin de match à la place de la Parisienne ?"Il faut profiter de ce tournoi-là pour essayer d'autres joueuses à d'autres postes, ou donner du temps de jeu supplémentaire à des filles qui en ont un peu moins depuis le début de la saison", a simplement glissé la sélectionneuse, questionnée sur la rotation à venir.Il serait cependant surprenant de la voir se passer de Grace Geyoro, qu'elle a couverte d'éloges après le Canada. "Je la trouve transformée, elle a franchi un cap au niveau du jeu (...), on a une Grace qui arrive à maturité", a-t-elle dit à propos de la Parisienne.