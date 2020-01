Toyota annonce un nouveau véhicule produit à Valenciennes et la création de 400 CDI

L'usine Toyota d'Onnaing, près de Valenciennes (Nord), se porte bien. Le groupe a annoncé ce mardi 14 janvier, en conférence de presse, l'introduction "d'un nouveau modèle dans sa gamme européenne : un SUV citadin basé sur la nouvelle plateforme TNGA, celle qui va également équiper la Yaris 4e génération".



On ne connaît, pour l'heure, ni son nom, ni son volume, ni sa date de lancement. En revanche, l'esquisse du véhicule a été dévoilée et on sait désormais que ce sera le site nordiste qui le produira, "en complément de la Yaris, modèle phare de la marque".



400 nouveaux CDI

Le groupe a également annoncé 100 millions d'euros d'investissement (en plus des 300 millions annoncés en janvier 2018), ainsi que "la création de 400 nouveaux contrats CDI grâce à l'apport de ce second modèle".



De quoi porer les effectifs à 4500 salariés, dont 3600 CDI sur le site.