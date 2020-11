Trith-Saint-Léger : incendie d’un bâtiment de l’usine LME, quatre pompiers légèrement blessés

🚨 #Intervention en cours

Départ des secours pour feu confirmé dans un bâtiment de l'acierie LME à Trith-Saint-Léger.



⚠️ Prudence à l'approche

Dégagement de fumées.

Vigilance sur l'autoroute ⚠️ pic.twitter.com/u5TXOTV3o7 — SDIS 59 (@Sdis59) November 12, 2020

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de sous-traitance de 200 m2 de l’aciérie LME, située à Trith-Saint-Léger, au bord de l’autoroute A2 à proximité de Valenciennes. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 7 heures ce jeudi matin alors qu’un épais nuage de fumée noire, visible depuis l’autoroute, a engendré des ralentissements.Ce bâtiment, contenant divers produits industriels, a été sécurisé et le feu a été éteint à l’aide de deux lances à incendie. En parallèle, des déflagrations ont été entendues autour du site, dues à l'explosion de deux bouteilles d'acétylène (gaz). Quatre sapeurs pompiers d'Anzin ont été légèrement blessés dans cette opération et ont été transportés vers le centre hospitalier de Valenciennes.Des actions de refroidissement sur les autres bouteilles qui n'ont pas explosées sont en cours afin d’éviter tout risque chimique. Une attention particulière est également portée sur une cuve de fioul située non loin du bâtiment incendié.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​