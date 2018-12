VAFC : un ancien ministre sur le point de prendre les commandes du club ?

Projet attractif



Échec de la tentative de rachat de Troyes

pourrait devenir dans les prochaines heures le nouveau président du, selon des informations de La Voix du Nord et de L'Équipe . L'actuel président du club valenciennois,, aurait accepté vendredi l'offre de rachat de la société suisse, dirigée par l'du gouvernement Fillon (2009-2010).Selon les quotidiens, cette équipe d'investisseurs, constituée de deux Français et deux Hélvéto-Monégasques, proposerait un rachat de parts des actionnaires à hauteur de, plus 4 millions en cas de remontée du VAFC en Ligue 1 dans les quatre ans.Ce mardi soir, la soirée de fin d'année pour les partenaires du club devrait se dérouler en l'absence d'Eddy Zdziech, toujours président officiellementDans un communiqué, III Sport Invest a confirmé "être en phase active d'acquisition du Valenciennes Football Club", estimant, parmi d'étudiés, qu'il est "le plus attractif".Les investisseurs affichent par ailleurs l'ambition "d'assurer la pérennité et le développement de ce club à l'histoire centenaire et au public fidèle et nombreux. Nous allons tout mettre en oeuvre pour permettre au VAFC de franchir un palier et s'installer le plus rapidement possible parmi l'élite du football français".Au printemps dernier, III Sport Invest avait tenté de racheter l', le club de football de(Ligue 2) avec une offre àpuis àd'euros, mais la vente avait capoté.président de l'ESTAC, avait dénoncé le manque de fiabilité des investisseurs : "La société III Sport Invest a été incapable de démontrer sa fiabilité financière afin de poursuivre des négociations sérieuses. Cet investisseur a été prié à plusieurs reprises de justifier de ses liquidités, et ce de diverses façons. En vain (...) III Sport Invest a bien été relancée plusieurs fois pour faire un dépôt de fonds en gage de son sérieux afin de maintenir les pourparlers, et elle a fait défaut à chaque fois", avait-il déclaré pour expliquer la fin des discussions avec la société suisse