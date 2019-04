Le VAFC battu à domicile par Niort (1-2)

💬 @Julien_Masson_ : « On avait bien démarré... Et en deuxième mi-temps, tout s’est effondré. On ne met pas tous les ingrédients qu’il faut sur toute la durée d’une rencontre. Il faut repartir à la guerre. Le groupe en est capable. On a 3 finales à jouer. » pic.twitter.com/duLrgjNUJL — Valenciennes FC (@VAFC) 26 avril 2019

💬 Réginald Ray : « On a les occasions pour mener 2-0, pour égaliser... C’est un coup de massue supplémentaire. Cette semaine est très compliquée. Malgré nos manques, nos difficultés, il faut rester fort et s’accrocher. On doit penser au club et à ceux qui l’aiment. » pic.twitter.com/KxDQgeB745 — Valenciennes FC (@VAFC) 26 avril 2019

"Nous sommes tous dégoûtés. Les équipes de derrière ont gagné, la zone rouge n’est plus qu’à trois points... On a le sentiment du travail non fait", c'est en ces termes que le joueur valenciennois Gaëtan Robail a résumé la triste soirée de son équipe, battue vendredi soir sur son terrain par Niort 1-2.Le VAFC, qui n'a plus gagné un match depuis sa victoire à Nancy (2-0) le 29 mars dernier, n'est toujours pas assuré de son maintien en Ligue 2, 13e avec 39 points, seulement trois longueurs devant le 18e et barragiste Ajaccio.Valenciennes avait pourtant bien démarré la rencontre face à Niort, ouvrant le score par Roudet à la 32e.C'est en deuxième période que les hommes de Plascal Planque ont renversé la rencontre, en cinq minutes de temps par Louiserre (67e) et Dona Ndoh (72e).