Le VAFC chute à Troyes, nouveau co-leader de Ligue 2

Troyes - VAFC 1-0

Des regrets surtout en 1ère mi-temps pour le VAFC. Les Valenciennois ont dominé les 45 premières minutes face à Troyes mais ils n'ont jamais su concrétiser. Dans ce match fermé, c'est finalement Kouyaté qui a marqué le seul but du match à la 58ème minute. Malgré l'expulsion de Pape Souaré à la 80ème minute, les Troyens ont ont ensuite réussi à tenir le score."Il nous a manqué de la rigueur sur les coups de pied arrêtés. On a des occasions, on ne marque pas. Derrière, on se fait punir", a résumé Joffrey Cuffaut sur Beinsports.Les hommes d’Olivier Guégan sont désormais 12èmes au classement. Troyes est désormais 2ème de Ligue 2.