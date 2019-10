Le VAFC doit se contenter d'un match nul face au Havre

⏹️ Pas de vainqueur entre le @VAFC et le @HAC_Foot (0-0) ⛔️

Malgré un Kadewere dangereux, personne n'a réussi à faire la différence au stade du Hainaut 📝▶️ https://t.co/i2bRjwZKee#VAFCHAC pic.twitter.com/JCWMu4EqK5 — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) October 28, 2019

Valenciennes a failli réaliser le hold-up

88' Le contre pour VA ! @malekchergui28 centre pour Chevalier qui ne cadre pas sa tête ! #VAFCHAC 0-0 — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 28, 2019

🔴 Le @HAC_Foot va finir à 10 !

Mayembo a été exclu au début du temps additionnel#VAFCHAC pic.twitter.com/qYKiMTyNUW — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) October 28, 2019

Les réactions valenciennoises d'après-match

💬 @GueganOlivier : « C’était un match costaud de L2 avec 2 équipes bien structurées. La rencontre était assez fermée... Avec un peu plus d’allant sur le plan offensif, on aurait pu prendre les 3 points. Le but est maintenant de bien récupérer avant notre déplacement à Troyes. » pic.twitter.com/t5Sb1IbByh — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 28, 2019

Sessi D’Almeida : « Le bon point, c’est notre solidité défensive. Il faut travailler sur le plan offensif. On a confirmé que l’on était très solide derrière. » #VAFCHAC 0-0 pic.twitter.com/xeSr1Lk3pv — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 28, 2019

💬 Emmanuel Ntim : « On a affronté un bel adversaire. On a bien défendu ensemble, les attaquants ont beaucoup donné pour l’équipe. » #VAFCHAC pic.twitter.com/toCnWKgrK6 — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 28, 2019

Valenciennes a manqué le coche face au Havre ce lundi 28 octobre. La rencontre s'est terminée sur un score vierge (0-0).Les deux équipes qui restaient sur trois nuls et deux défaites, ont livré une prestation assez décevante et ont logiquement enchaîné un sixième match sans victoire.Le HAC a dominé la rencontre mais a trop manqué de justesse dans les 30 derniers mètres pour espérer l'emporter. Les joueurs de Paul Le Guen, totalisent 18 points et remontent au 6e rang.Le VAFC qui n'a pas montré grand chose, grappille deux places mais reste dans le ventre mou, à la 11e place.La première occasion est havraise avec une frappe enroulée de Tino Kadewere détournée du bout des gants par Jérôme Prior (17e). Le meilleur buteur normand est ensuite contré in extremis puis place une tête à côté sur le corner qui suit (25e), et tire à côté en bonne position (34e).Entre-temps, Valenciennes a réagi par Matteo Fedele, dont la frappe a fuit le cadre (20e).Dès la reprise le capitaine du HAC Alexandre Bonnet tente sa chance mais sa tentative est détournée en corner (46e).Au fur et à mesure, Le Havre augmente sa mainmise sur la partie, mais peine toutefois à se montrer dangereux, hormis sur une tête d'Eric Dina-Edimbe (62e) ou une reprise pas assez appuyée de Kadewere (84e).Valenciennes est tout proche de réaliser le "hold-up" par Teddy Chevalier, mais sa tête passe juste au-dessus (88e), avant que le Havrais Mayembo ne soit expulsé en toute fin de rencontre (90e), sans conséquence pour son équipe.Olivier Guegan, entraîneur du VAFC : "C'était un match costaud de L2 avec deux équipes bien structurées. La rencontre était assez fermée.."Sessi D'Almeida, milieu défensif du VAFC : "Le bon point, c'est notre solidité défensive".Emmanuel Ntim, arrière droit du VAFC : "On a bien défendu ensemble, les attaquants ont beaucoup donné pour l'équipe".