Le VAFC fait match nul contre l'AC Ajaccio

Le VAFC recevait vendredi soir l'AC Ajaccio, 2du championnat de Ligue 2, derrière le FC Lorient. Les deux équipes se sont séparées au coup de sifflet final sur un score nul et vierge, 0-0."On a joué avec nos moyens du moment. Il aurait fallu marquer ce petit but", regrettait Olivier Guégan, l'entraîneur valenciennois, à l'issue de la rencontre. "Les joueurs ont mis beaucoup de volonté mais c’était un peu désordonné. On ambitionnait forcément autre chose".Les Valenciennois restent 8du classement à 10 points du podium et à 8 points de la 5place qualificative pour les play-off d'accession en Ligue 1. De son côté, l'AC Ajaccio descend sur la troisième marche du podium, derrière Troyes et devant le RC Lens.