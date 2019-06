Le VAFC fait sa rentrée avec un nouveau coach et encore beaucoup d'incertitudes

Deux nouveaux joueurs pour l'instant

Faire mieux que la saison passée

Le VAFC reprend l'entraînement avec Olivier Guégan en coach (mais sans les nouveaux joueurs)

Un effectif à rebâtir

Nouveau coach, et premier entraînement pour unce lundi à Valenciennes., 46 ans, recruté début juin et engagé pour deux saisons avec le VAFC, a conduit sa première séance.Il était le seul nouveau visage présent., comme en témoigne l'un d'eux, dubitatif : "C’est pas avec ce qu'on a là actuellement qu'on va faire des miracles. On va voir les recrutements qu’on va faire."Pour l'instant deux joueurs ont signé,et, en provenance de Grenoble.Ils retrouveront d ailleurs à Valenciennes l'ancien entraîneur du même club."Ce club a une histoire, il a du potentiel, de la passion. Donc forcément, il faudra monter un groupe compétitif mais ça va demander un peu de temps notamment dans cette préparation où les joueurs vont arriver à tour de rôle", expose le nouveau coach, Olivier Guégan.Seize joueurs ont repris ce lundi le chemin de l'entraînement.L'objectif est de faire mieux que la. C'est abordable, mais à Valenciennes, les déceptions s'enchaînent depuis quelques années."On va déjà bien travailler. Annoncer des chiffres ou un classement avant, ça ne mène à rien. On va faire le maximum", promet Damien Perquis, le gardien de but du VAFC.► Reportage A. Benbournane & B. ThéryLe premier match de championnat, ce sera le 26 juillet prochain, à Chambly.Il reste six semaines aux dirigeants pour monter une équipe qui tiendra ses promesses, avec 14 contrats qui arrivent à échéance.Un gros challenge pour le club de Valenciennes dontavec des marges de manoeuvre réduites, la DNCG ayant de nouveau imposé au club nordiste un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts.