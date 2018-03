VAFC : des faux comptes Twitter au nom de Reginald Ray, Cédric et Eddy Zdziech sèment la zizanie

© Capture d'écran

Qui derrière les comptes ?

Il suffit de- et quelques tweets - pour se rendre compte quesont plutôt de type parodique... Celui au nom de l'entraîneur du VAFC l'affiche même clairement dans sa description : "Entraineur de foot (et oui !),".Mais tout de même. Le fait que l'on puisse croire, tenus par les dirigeants du club,. Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, le club indique : "Eddy Zdziech, Cédric Zdziech et Réginald Ray tiennent à signaler".Le VAFC entend d'ailleursles créateurs des comptes parodiques. "Les éléments constatés sur ce réseau social ont d'ores et déjà entrainé un", précise le club.Contactés par message privé, les détenteurs des comptes pointés du doigt préfèrent rester. Mais accusent le choc. "", explique Thibault, 27 ans, derrière le compte d'Eddy Zdziech. "Franchement. Ce compte, c'est pour la rigolade.."Il se défend d'avoir voulu nuire au club. "Si j'avais insulté qui que ce soit, je comprendrai. Mais là, il n'y aOn s'attaque au peu de supporters qui reste...", souffle Thibault.Dans l'immédiat, il, pour prouver sa bonne foi. "Je n'ai rien à cacher." Avant de conclure : "J'ai de la peine pour le club."