Le VAFC et Guingamp se neutralisent

💬 @GueganOlivier : « À chaud, je vais dire que c’est un point au courage. A dix, on a montré de belles vertus. Le regret ? On était un ton en dessous ce que l’on propose d’habitude. À nous de bien récupérer pour le match à Clermont. » pic.twitter.com/y7D7alURdt — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) February 4, 2020

Valenciennois et Guingampais ne sont pas parvenus à se départager mardi soir au Stade du Hainaut : les deux équipes se sont quittées au coup de sifflet final sur un score nul et vierge (0-0).Mais la rencontre aurait pu très mal tourner pour les Nordistes lorsque leur gardien Jérôme Prior a été expulsé à la 63minute, après avoir heurté le Guingampais Bryan Pelé lors d'une sortie en dehors de sa surface. Réduit à 10 contre 11, VA est quand même parvenu à n'encaisser aucun but."À chaud, je vais dire que c’est un point au courage. A dix, on a montré de belles vertus", a déclaré l'entraîneur hennuyer Olivier Guégan, à l'issue du match.Avec ce match nul, Valenciennes reste à la 7place du classement de Ligue 2, à 3 points de la 5place qualificative pour les play-off d'accession en Ligue 1.