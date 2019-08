Le VAFC monte sur le podium après sa victoire contre Clermont

Ah ouais ouais ouaiiis ! Le "4 à la suite" pour VA ! 🔥



Les Rouge et Blanc s'imposent 1-0 face au @ClermontFoot et remportent ainsi leur quatrième victoire consécutive en @DominosLigue2 !#VAFCCF63 1-0 pic.twitter.com/SbcfMUNDtK — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) August 30, 2019

Troisième avec treize points

La réaction de Teddy Chevalier, le buteur de la soirée !#VAFCCF63 1-0 pic.twitter.com/d3hx7vk1jg — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) August 30, 2019

La saison commence bien, très bien même pour le VAFC, qui a décroché hier sa quatrième victoire à la suite contre Clermont (1-0), au Stade du Hainaut, pour la 6journée de Ligue 2.Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, et plus précisément la 70minute pour voir Teddy Chevalier marquer en reprenant une frappe de Julien Masson repoussée par le goal auvergnat."C'est un état d'esprit qu'il faut avoir, il faut avoir des guerriers sur le terrain" a commenté le buteur valenciennois."On a fait un match intéressant, même si on doit le tuer en deuxième mi-temps" a réagi de son côté le coach Olivier Guégan. "L’état d’esprit est là. Ça apprend vite, ça progresse vite et les résultats nous donnent de la confiance."Avec ce nouveau succès, le VAFC se hisse sur la troisième marche du podium (aux dépends, justement, de Clermont) avec 13 points et ne se trouve qu'à trois buts d'écart avec Lorient.Les Nordistes affronteront le 13 septembre le FC Sochaux-Montbéliard.