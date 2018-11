VAFC : Patrick Partouche n'a pas reçu de réponse d'Eddy Zdziech après son offre de rachat

#VAFC pour tous les amis qui attendaient une #réponse à ma proposition ...#ToujoursRien

DNCG la semaine prochaine

"Pour tous les amis qui attendaient une réponse à ma proposition ... toujours rien. Quoiqu’il arrive, allez VAFC", a écrit ce vendredi sur son compte Twitter, candidat au rachat du club de Valenciennes.Mardi, le président des casinos Partouche, actionnaire minoritaire du VAFC, a transmis une offre de rachat à Eddy Zdziech , l'actuel président et actionnaire majoritaire. Une offre dont le montant n'a pas été communiquée et qui devait expirer sous 48h selon L'Equipe. "Rien, aucune réponse. Pas un oui, pas un non, même pas une contre-proposition", a répété Patrick Partouche à nos confrères de La Voix du Nord Le casinotier est entré dans le capital de Diables Rouges Holding (DRH), la maison-mère du club, en juin 2017 . Selon le pacte d'actionnaires conclu, il pourra devenir majoritaire si Valenciennes ne retrouve pas la Ligue 1 d'ici juin 2020. Mais aujourd'hui, le temps presse, car la situation budgétaire inquiète., le "gendarme financier" du football français.Ces dernières semaines, Eddy Zdziech a envoyé des. Le 6 novembre, il déclarait à La Voix du Nord , ne pas s'opposer à Patrick Partouche. "J’espère qu’il va faire une offre. Une offre respectable. Je n’en fais pas une affaire d’argent", assurait-il, ajoutant même qu'il espérait passer le relais avant le rendez-vous à la DNCG. Une semaine plus tard, le 14 novembre, changement de ton, toujours dans les colonnes du quotidien régional. "Il n’y a pas d’urgence. Le club n’a plus de dettes. Je voulais juste dire que si un repreneur est là d’ici là, c’est mieux que ce soit lui qui y aille." La suite, au prochain épisode...