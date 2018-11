Le VAFC ramène un point de Béziers

Béziers-VAFC : l'égalisation de Robail

Images BeIn Sport

Les Valenciennois s'en sortent bien ! Menés une grande partie de la rencontre par Béziers, les hommes desont parvenus à égaliser in extremis en toute fin de match, pour arracher le point du match nul, 1 but partout.Les Biterrois avaient ouvert le score à la 19e minute, grâce à. Et c'estqui a ramené le VAFC au score à la 84e minute, sur coup franc.Si Valenciennes a limité la casse en terre héraultaises, le club nordiste perd une petite place au classement de la Ligue 2. Il pointe désormais en 16e position, avec seulement deux points d'avance sur le barragiste provisoire, l'