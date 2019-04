Le VAFC rechute à domicile contre Troyes

Le VAFC s'incline à domicile contre Troyes

Un penalty oublié ?

90' Ciss s'effondre dans la surface. Il semblait y avoir contact mais M. Lepaysant n'est pas du même avis. Roudet est averti pour contestation... #VAFCESTAC 0-1 — Valenciennes FC (@VAFC) 5 avril 2019

Réginald Ray, l'entraîneur du VAFC après la défaite contre Troyes

VA perd deux cadres

Le @RCLens devra absolument gagner s'il veut rester proche du podium, la course aux Play-offs s'annonce palpitante 🤞



Le classement complet ➡ https://t.co/zTcaQCNoEL pic.twitter.com/Dp5jZ45hsX — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 5 avril 2019

Deux semaines après la claque reçue à domicile contre Orléans (1-4),s'est de nouveau inclinécontre(0-1). Plus réalistes, les Aubois ont marqué sur leur seul tir cadré du match : une reprise de volée deà la 62ème minute.Cette défaite, conjuguée aux victoires de Nancy et Sochaux, rapproche VA de la zone rouge. Douzièmes, les Nordistes n'ont plus que cinq points d'avance sur le premier relégable.En première mi-temps, VA s'est procuré la meilleure occasion : une tête decaptée par le gardien troyen à la 11ème minute. L'attaquant nordiste a aussi perdu le ballon en bonne position dans la surface de réparation en début de deuxième mi-temps. Quelques minutes plus tard, sur un contre troyen, un une-deux entre l'ancien lensoisettrouvaitqui concluait d'une volée croisée (0-1).Les Nordistes ont poussé en fin de match, sans trouver la faille. A la 90ème minute,s'est effondré dans la surface après un contact. L'arbitre,, n'a pas accordé de penalty aux Valenciennois. Une décision qui a provoqué la colère des joueurs de. Leur capitaine,, a été averti pour contestation."Dans un match comme ça, le premier but est très important. On a deux grosses occasions. Troyes a su en concrétiser, pas nous. On a fait le match qu'il fallait faire", regrettait l'entraîneur valenciennoisEn fin de match, VA a également perdu deux cadres. Touché à une cuisse, le défenseurest sorti sur blessure. Il est très incertain pour le déplacement à Bollaert vendredi prochain.manquera le derby. Le milieu offensif a été expulsé après le coup de sifflet final, pour une nouvelle contestation.La victoire troyenne au Hainaut est une mauvaise nouvelle pour, repoussé à trois points des. Les Sang et Or se déplacent àlundi soir. En cas de victoire, ils reprendront leur cinquième place.