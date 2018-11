Le VAFC renversé après avoir mené Troyes 2-0 !

Renversement de situation

Alors qu'ils menaient 2 buts à 0 à la mi-temps, les Valenciennois se sont laissés rattraper au score en deuxième période avant de perdre 4-2 contre Troyes en 14journée de Ligue 2: dominé par l'ESTAC, le VAFC avait su transformer ses plus rares occasions : sur une tête de Tony Mauricio à la 34minute servie par Laurent Dos Santos, puis cinq minutes plus tard sur une très belle frappe de Sébastien Roudet (39, 0-2).Puis les équipes retournent au vestiaire et. Réduits dans leur avance par un but de Yoann Touzghar à la 50minute (1-2), les Valenciennois ne réagissent pas et leurs rangsEt enfin viennent les dix dernières minutes,qui voient Troyes revenir au score grâce à(89, 2-2) puis prendre l'ascendant à la deuxième minute de temps additionnel sur un doublé de(90+2, 3-2).Comme pour planter un dernier clou dans le cercueil valenciennois,(90+6, 4-2).Le VAFC, 17e au classement de Ligue 2 , n'est plus très loin de la zone relegable. Surtout, le club du Hainautet sa victoire 4-1 contre le Red Star, le 21 septembre. Des statistiques plutôt inquiétantes, à une semaine d'un derby contre le RC Lens, battu au même moment par Châteauroux.