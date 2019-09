VIDÉO. Le VAFC reste sur un nul contre Niort

Le résumé du match VAFC - Niort

21' Passi n'écope que d'un carton jaune pour sa faute sur @JorrisRomil... #VAFCCNFC 0-1 — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) September 20, 2019

💬 @DosLo95 : « Avec le ballon, il y avait la possibilité de mieux faire, de mieux combiner. On a manqué de détermination... Malgré tout, le compteur points tourne encore. On va vite se focaliser sur le déplacement à Ajaccio. »#VAFCCNFC 1-1 pic.twitter.com/34zTKiOXRa — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) September 20, 2019

Le VAFC a pris un nouveau point vendredi 20 septembre en recevant Niort pour la 8journée de Ligue 2 . Les deux clubs se sont quittés sur le score de 1-1, au terme d'un match pourtant riche en occasions.On imagine même la frustration des Nordistes, pourtant très offensifs après le choc du premier but encaissé (signé Sissoko) dès la 2minute. Rapidement, à la 21minute, Jorris Romil est sorti du stade sur une civière, après la faute du Niortais Bryan Passi.L'égalisation viendra finalement juste avant la pause – à la 40minute – sur une frappe de Chevalier. Les deux équipes se séparent, à la mi-temps, sur un score nul... qui ne bougera pas d'ici la fin du match.Une déception, pour les Valenciennois qui auraient pu faire plus, bien plus.Valenciennes pointe actuellement à la quatrième place du championnat et affrontera Ajaccio.