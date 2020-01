Le VAFC s'impose contre Le Mans et remonte à la 5e place de Ligue 2

VAFC-Le Mans : le but valenciennois

Images BeIN Sports

Le VAFC remonte de trois places au classement du championnat de Ligue 2 après sa victoire vendredi à domicile contre les promus du Mans. Les hommes d'Olivier Guégan se sont imposés 1-0 au Stade du Hainaut.Le seul but du match a été inscrit par Teddy Chevalier à la 32minute, sur un pénalty consécutif à une faute du Manceau Pierre Lemonnier sur Malek Chergui.Teddy Chevalier inscrit ainsi son 10but de la saison en Ligue 2, ce qui le place au 4rang des buteurs du championnat."C'est une victoire qui était importante pour relancer la machine", a déclaré l'entraîneur valenciennois Olivier Guégan à l'issue du match. "Ce soir, on a joué contre une très belle équipe du Mans qui nous a posé des problèmes, surtout en deuxième mi-temps où on a un peu baissé le tempo, où on a un peu plus laisser venir".La 5place occupée provisoirement par Valenciennes donne la possibilité, en fin de saison, de disputer les play-off pour une accession en Ligue 1. Mais le championnat est encore loin d'être terminé. Vendredi prochain, le VAFC se déplacera à Rodez pour la 22journée.