Le VAFC s'impose de justesse face à Grenoble

Victoire dans la douleur

Très belle victoire de l’équipe ! 🔥 Heureux d’avoir inscrit mes premiers buts en @DominosLigue2 @VAFC ✅ pic.twitter.com/Obe9PWWEML — Kévin Cabral (@KvinCabral) 16 février 2019

pour les hommes de Réginald Ray, ce vendredi 15 février au stade du Hainaut, à Valenciennes après leur éclatante victoire à Clermont . Une victoireque les Rouge et Blanc n'ont "pas volé" d'après l'entraîneur adverse, Philippe Hinschberger... mais le match n'en étaitLa première moitié de la rencontre ne laissait pas entrevoir d'issue heureuse pour Valenciennes. Les Nordistesde Mchangama après moins d'une demie-heure de jeu. Premier coup dur, et il faudra attendre plusieurs (longues) minutes avant de les voiret récidive juste avant la mi-temps donnant l'avantage aux Valenciennois pour la première fois depuis le début de la rencontre. Ce qui confère uneau jeune joueur de 20 ans, formé au PSG. Mais même dans la seconde période, les hommes de Réginald Ray se encore sont fait peur, malgréLa frappe dea bien ébranlé leurs certitudes, mais le but de Romil (59e) les avait heureusement tiré d'affaire. D'autant que les Grenoblois étaientaprès l'exclusion de Spano (77e). ", il y a eu des situations de contres... On est sur une bonne série", a réagi l'attaquant valenciennois à l'issu du match.Un sentiment de satisfaction partagé par leur entraîneur qui abonde : "[cette victoire] confirme nos deux derniers résultats.. On enchaîne les résultats positifs, on ne va pas faire la fine bouche."Valenciennes reste, une courte tête derrière le GFC Ajaccio et Châteauroux. Et il va falloir batailler pour sed'ici la fin de la saison. La prochaine fois, les Valenciennois rencontreront le Red Star, lanterne rouge de Ligue 2, à Beauvais.