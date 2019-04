Le VAFC s'incline contre Béziers sur un record de buts en Ligue 2

VAFC - Béziers : un record de buts !

Commentaire de Noëlle Ly.

Le maintien n'est pas encore assuré

Depuis l'instauration de la poule unique de Ligue 2 en 1993, jamais deux équipes n'avaient inscrit autant de buts dans une seule et même rencontre. Vendredi soir au Stade du Hainaut, Valenciennes a marqué 5 fois, Béziers 6, effaçant des tablettes le précédent record établi par Troyes et Châteauroux en décembre 2004 (5-5).Reginald Ray, le coach hennuyer, se serait bien passé toutefois d'un tel record. "Le sentiment qui prédomine ? Le sentiment de honte", a-t-il déclaré en conférence de presse à l'issue du match. "Ce qu’il s’est passé ce soir est une faute professionnelle. Ça va être compliqué d’expliquer ce match. Je tiens à m’excuser auprès des supporters". Car les Valenciennois ont encaissé trois buts dans les onze dernières minutes, dont le dernier à la 90, alors que le match semblait plié...C'est Johann Ramaré qui avait ouvert la marque pour le VAFC dès la 13minute (1-0). Mais Béziers, avant-dernier de Ligue 2, a su immédiatement répliquer avec un doublé d'Aboubakary Kanté aux 18(1-1) et 19minutes (1-2). Les Héraultais avaient à peine le temps de savourer que Gaëtan Robail remettait les deux équipes à égalité (23, 2-2). Valenciennes reprenait l'avantage dans la foulée, sur un pénalty transformé par Florian Raspentino (29, 3-2).En seconde période, Béziers est revenu au score à la 61minute, grâce à Simon Gbegnon (3-3). Mais Julien Masson redonnait ensuite une légère avance aux Nordistes (64, 4-3), avant que Florian Raspentino n'enfonce le clou à la 74minute (5-3).Alors qu'ils menaient avec deux buts d'avance à l'entame du dernier quart d'heure, les hommes de Reginald Ray ont alors explosé en vol pour laisser Béziers s'imposer dans la dernière ligne droite. C'est d'abord Robin Taillan qui réduit le score à la 79minute (5-4), avant Aboubakary Kanté ramène le score à parité en inscrivant son 3but de la soirée sur pénalty (5-5). Ibrahima Savane portait enfin l'estocade finale dans l'ultime minute du temps réglementaire (90, 5-6).Alors qu'il ne reste plus que cinq journées de championnat, Valenciennes n'a toujours assuré son maintien. Les Nordistes, 13du classement, ne comptent que 5 points d'avance sur Sochaux, 18, en position de barragiste.