Le VAFC s'offre le leader Lorient grâce à un triplé de Teddy Chevalier

Chevalier, homme du match

Une belle façon de finir l'année ! Pour leur dernier match de 2019, en 19journée de Ligue 2, le VAFC a dominé le leader Lorient 3-0 à domicile, vendredi 20 décembre. De quoi porter à cinq leur série sans défaite en championnat.L'homme du match s'appelle Teddy Chevalier, auteur des trois seuls buts de la rencontre. Le premier est tiré sur un penalty, obtenu par Guillaume à la 14minute (1-0).Le match s'enlise et les Lorientais incapables d'égaliser. La tension monte et chaque équipe un jour sur carton rouge avant la mi-temps : d'Almeida côté nordiste (41, Saunier côté breton (45+1).Il faudra attendre la fin de la rencontre ou presque pour voir le score du VAFC décoller, à la faveur de deux buts de Chevalier, le premier porté sur un contre (83, 2-0), et le second pour enfoncer le clou (85, 3-0)."Le score est peut-être un peu sévère pour Lorient même si nous aurions pu mettre un quatrième but", a souligné le coach valenciennois Olivier Guégan après le match. "On a fait un match mature. On va savourer cette victoire parce que nous avons été grands et tranchants."Le VAFC est à la cinquième place du classement, à égalité de points (30) avec Clermont et à 9 points de Lorient.