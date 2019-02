Le VAFC se donne un peu d'air avec une belle victoire à Clermont

⏱ C'est terminé à Clermont ! 👊



Lea clôturé vendredi soir une semaine encourageante, lors d'un déplacement en Auvergne qui s'annonçait pourtant périlleux, pour la 24e journée de Ligue 2. Après un nul obtenu lundi à Ajaccio (Gazélec),enchaîne avec un deuxième bon résultat à l'extérieur, avec une victoire à)."Cela fait plaisir de commencer comme ça. Ce n’est qu’une petite partie de ce qui nous attend. On va s’appuyer dessus pour la suite, a déclaré sur Bein Sports le nouveau joueur de Valenciennes Frédéric Bong. Clermont est une belle équipe. Il faut parfois faire le dos rond, resserrer les lignes pour mieux défendre. Même si cela a été un peu plus dur, le plus important, ce sont les trois points. Il reste beaucoup de matchs. Nous allons savourer ce soir et, dès lundi, nous allons nous reconcentrer pour les prochains matchs".Valenciennes est, avec 25 points.