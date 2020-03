VIDÉO. Le VAFC surclasse Grenoble

👍 Une belle victoire pour le @VAFC et un superbe but pour Sessi d'Almeida qui restera dans l'histoire de cette saison !



📰➡️ https://t.co/FHVeqW7G67 #GF38VAFC pic.twitter.com/eEX8oa41Vi — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) March 6, 2020

Le Golazo exceptionnel signé du milieu international béninois Sessi d’Almeida ce soir en ligue 2 française pour son premier sous les couleurs de Valenciennes

C’est du Bazooooomm 🔥🔥🇧🇯🇧🇯 pic.twitter.com/o59o8vZGGz — Géraud Viwami (@GerovinhoV) March 6, 2020

Le VAFC a réussi son déplacement, vendredi soir à Grenoble en signant une belle victoire (3-1), pour la 28journée de Ligue 2.Il faut dire que la rencontre a bien démarré, avec le missile de Sessi d'Almeida propulsé dans la lucarne dès la 10minute (0-1). Vingt minutes, plus tard, Baptiste Guillaume enfonce le clou en faveur des Nordistes, à la 31(0-2).Au retour des vestiaires, les Alpins tentent de réagir et inscrivent leur premier but, signé Jessy Benet (53, 1-2), mais n'arriveront pas à égaliser. Au contraire, l'écart se creuse à la faveur d'un tir de Malek Chergui, à la 83(1-3).Le VAFC est à la septième place du classement de Ligue 2, et affrontera Caen, le vendredi 13 mars.