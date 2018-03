Valenciennes : 3 fillettes de 12 ans agressent des contrôleurs Transvilles, l'un d'eux hospitalisé

Cela pourrait ressembler à une scène des "Quatre Cents Coups" si les coups, justement, n'étaient pas si violents. Jeudi, vers 17h, des agents de Transvilles, le réseau de transports valenciennois, effectuent un contrôle des titres de transports à l'arrêt de tramway Clémenceau.



Ils tombent alors sur trois jeunes filles de 12 ans, sans ticket validé. Le contrôle dégénère. Les fillettes s'en prennent physiquement au contrôleurs. L'une d'entre elles en particulier assène de violents coups à la tête de l'un des contrôleurs. Des collègues arrivent en renfort et parviennent à maîtriser la jeune agresseuse. Ils appellent la BAC, tandis que les deux autres s'enfuient.





Un agent hospitalisé

Sur place, les sapeurs-pompiers prennent en charge les blessés et notamment le contrôleur frappé à la tête. Ils décident de l'emmener au Centre hospitalier de Valenciennes.



Pendant ce temps, la fillette est emmenée au commissariat par les agents de la BAC. Elle refuse alors de décliner son identité, oubliant qu'elle a déjà donné son nom aux agents de Transvilles au tout début du contrôle... Vu son âge, la jeune fille a été "retenue" et non pas placée en garde à vue - la retenue ne pouvant durer que dix heures au maximum.



Ce n'est pas la première fois que des agressions surviennent à l'arrêt Clémenceau. Depuis la suspension de l'arrêt Hôtel-de-ville, en octobre 2015, en raison des bagarres et des incivilités, il semblerait que les problèmes se soient déplacés avenue Clémenceau.