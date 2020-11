Valenciennes : Alstom s'apprête à envoyer au Vietnam une partie du futur métro de Hanoï

Petite-Forêt, Dunkerque, Port-Klang et Haiphong

Le groupe Alstom a achevé une partie des rames de métro de Hanoï, a indiqué ce vendredi le groupe Alstom, qui annonce l'expédition vers la capitale vietnamienne d'une partie de cette importante commande.Il s'agit de "deuxième des 10 trains de 4 voitures qui équiperont la nouvelle ligne 3 du métro de Hanoï", indique le groupe dans un communiqué. Les huit autres rames doivent être livrées d'ici la fin 2021, date prévue de leur mise en service.Cette expédition demande une logistique impressionnante : chaque voiture pèse "entre 34 et 40 tonnes" pour près de 20 mètres de long et devra faire l'objet de six opérations de levage distinctes au cours de son acheminement de Petite-Forêt à Hanoï.Elles devront être acheminées à l'aide de grues sur des remorques, qui les transporteront vers le Dunkerque. Là, elles seront levées à 40 mètres de haut pour être chargées sur un navire porte-conteneurs à destination de Port-Klang, en Malaisie, soit un voyage d'un peu plus d'un mois. De là, un autre navire les transportera vers Haiphong, au Vietnam, où elles seront acheminées vers le dépôt de Hanoï.Alstom avait remporté en janvier 2017 le contrat s'élevant à 190 millions d'euros , en consortium avec Colas Rail et Thales. Signe de l'importance de cette commande, le n°2 du pouvoir vietnamien s'était rendu dans le Valenciennois en octobre 2019 pour visiter l'usine.