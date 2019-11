VIDÉO. Valenciennes : après 7 mois de travaux, la scène nationale du Phénix renaît

Les nouveautés

Valenciennes : après 7 mois de travaux, la scène nationale du Phénix renaît

Romaric Daurier, Directeur du Phénix ; Pierre Touzot, Architecte - Agence Sakariba - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Myriam Schelcher et Bertrand Théry. Montage d'Emma Charles

Le Phénix de Valenciennes est prêt à reprendre son envol : après 7 mois de travaux et 6 millions d'euros investis, la scène nationale rouvre ses portes ce mardi, à travers une grande soirée de fête.Parmi les nouveautés : un parvis "remodelé, refait, réouvert" selon les mots du directeur Romaric Daurier, ou encore un hall d'accueil repensé comme un véritable lieu de rencontre, "pour les associations, les publics, les artistes et le personnel du Phénix". Un "tiers lieu" ouvert tous les jours de 8 heures à 19 heures.Côté salles, les fauteuils ont également été remplacés : "on a entièrement repensé l'accoustique et le confort pour les spectateurs"Deux nouvelles salles de répétition ont également été ajoutées, à destination des "artistes qui sont ici en résidence avec le pole européen de création", "qui permet de créer les spectacles ici avant de les exporter un peu partout en France et dans le monde".