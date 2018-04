Le VAFC bat Lorient (0-1) et se rapproche du maintien

La compo du #VAFC face au @FCLorient !



Perquis - Dos Santos, Tahrat, Dabo, Ciss - Ramaré, Masson - Mauricio, Roudet (Cap.), Robail - Guezoui

Remplaçants : Merville, Aloé, Nery, Karaboué, Ambri, Tell, Privat



#FCLVAFC pic.twitter.com/I7vz6jbeN0 — Valenciennes FC (@VAFC) 20 avril 2018

Parfois, un but suffit.. L’attaquant a très bien exploité un centre de Dos Santos dans la surface. Contrôle parfait, un dribble à contre-pied et un tir précis (0-1, 37e).. Quatre tirs cadrés par les Valenciennois et aucun pour les merlus.

Si le maintien n'est pas acquis mathématiquement, il n'est plus très loin. Treizième au classement, le VAFC a douze points d’avance sur Quevilly (19e) et onze sur Nancy (18e), qui reçoit Auxerre ce samedi à 15h00. Il reste quatre matchs avant la fin de la saison.