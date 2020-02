Valenciennes : bientôt une reprise partielle de l'activité dans l'usine Soufflet Alimentaire, touchée par un incendie

Dix heures d'intervention

Valenciennes : l'usine Soufflet Alimentaire ravagée par un incendie

L'activité pourrait reprendre bientôt dans l'usine valenciennoise de Soufflet Alimentaire, dont l'entrepôt a été ravagé samedi matin par un incendie "Dans le courant de la semaine prochaine, le moulin à farine de riz et farine de légumes secs ainsi que l’atelier de fabrication de poches micro-ondables pourraient redémarrer", a annoncé l'entreprise dans un communiqué, précisant que "la reprise de ces activités pourrait concerner environ une centaine de collaborateurs".En revanche, en ce qiu concerne l'atelier d'usinage du riz et des légumes secs ainsi que l'atelier de conditionnement, également touchés par l'incendie, "il est encore trop tôt pour déterminer une date de reprise", indique le site, car des inspections de sécurisation y sont en cours.Samedi, vers 1H30, un incendie s'était déclaré dans l'entrepôt de l'usine, où travaillent habituellement plus de 200 personnes. Aucun des 25 salariés qui s'y trouvaient cette nuit-là n'ont été blessés, pas plus que les riverains évacués. L'incendie, impressionnant, avait finalement été maîtrisé en fin de matinée.