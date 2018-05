Valenciennes : des cheminots grévistes aident des pèlerins à prendre leur train pour Lourdes

Ce matin en gare de Valenciennes, le groupe de pèlerins qui se rendait à Lourdes a eu le droit à un accueil un peu particulier : "On est des grévistes cheminots, on va vous aider à monter dans le train… ".pour monter à bord. Une présence, qui a touché les bénévoles du diocèse de Cambrai : "C'est très gentil de leur part de nous aider, on apprécie beaucoup…"Moins de stress pour monter les bagages et aider les plus âgés ou handicapés. De quoi, mettre de bonne humeur avant un long trajet. "On dira une prière qu'ils réussissent avec leur grève parce qu'ils sont super gentils. Ils ont monté toutes les bagages, on a rien eu à faire…!!" se réjouit une passagère. "On avait peur, avec les grèves, on se demandait ce qui allait nous arriver, là on est surpris!", témoigne une autre, visiblement soulagée.De mémoire de pèlerin, jamais un train spécial à destination de Lourdes n'est parti à l'heure, sauf aujourd'hui.Un argument de plus, pour Marc Lambert, secrétaire SUD Rail à Valenciennes : "Les cheminots, ils sont au service de la population on arrête pas de dire que notre combat, il est commun et pour l'ensemble des usagers. La deuxième raison c'est que ce train ne rapporte pratiquement rien à la SNCF, on est vraiment dans le cadre de nos missions de service public. Et aujourd'hui, on prouve aussi qu'avec du personnel cheminot le train va partir à l'heure..."9 h 14. Les pèlerins quittent Valenciennes, direction Lourdes.