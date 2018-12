Valenciennes : une commande à 360 millions d'euros pour Alstom

Alstom a été choisi pour fournir aux(CFL)a à deux niveaux et de grande capacité, dans le cadre d’un contrat d’un montant total d’environ. Cette nouvelle flotte sera composée de trains de 80 mètres et de 160 mètres de long, qui. Les trains, qui auront une vitesse maximum de 160 km/h, seront mis en service sur le réseau national luxembourgeois, ainsi qu’en Belgique et en France.Ils seront"par une équipe composée d’experts de six nationalités différentes", détaille un communiqué . Mais ces nouveaux trains seront fabriqués sur le site de Barcelone, en Espagne.