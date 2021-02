Valenciennes : Jean Castex et Eric Dupond-Moretti en déplacement ce vendredi pour promouvoir la justice de proximité

Les deux hommes se rendront au tribunal puis à la mairie pour rencontrer les élus locaux et les personnes embauchées dans le cadre de la réforme de la justice de proximité.

Eric Dupond-Moretti et Jean Castex à Bobigny en juillet 2020. • © CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Le Premier ministre, Jean Castex et le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, se déplaceront à Valenciennes vendredi 12 février "dans le cadre du renforcement de la justice de proximité" selon le communiqué de Matignon.

Les deux membres du gouvernement sont attendus à 14h30 au tribunal judiciaire de Valenciennes pour promouvoir la nouvelle réforme de la justice de proximité voulue par le Premier ministre et l'ancien avocat. Ils devraient rencontrer le personnel recruté ; 900 personnes en France auraient déjà été embauchées selon le gouvernement en renfort des magistrats et des greffes pour traiter plus rapidement des petites infractions du quotidien.

Ils se rendront ensuite à l’Hôtel de Ville pour rencontrer les élus locaux.

