Valenciennes : elle vit six jours avec le corps de son conjoint décédé

La mairie livre sa version

Un élan de solidarité

Une Valenciennoise. Six jours, le temps nécessaire à ce qu'aboutisse l'enquête de la mairie pour s'assurer que le défunt était indigent et sans famille pour prendre en charge son enterrement."Selon la loi, la Ville ne peut légalement intervenir qu’en cas d’indigence prouvée et doit pour se faire procéder à une enquête, afin de s’assurer que la personne défunte ne possède effectivement pas de ressource et de famille qui pourrait réclamer le corps" a indiqué la ville de Valenciennes., comme le soulignent nos confrères de La Voix du Nord , à qui une voisine déclarait la semaine dernière que "ce n’est pas normal, ça commence à sentir dans les parties communes".Pourtant, assure la ville, la question aurait pu être résolue bien plus vite : "La ville a, d, entamé une procédure de vérification et demandé à cette dame de fournir les documents nécessaires justifiant que la personne défunte se trouvait sans ressource et sans famille" avant de contacter les pompes funèbres pouret de placer le corps sous une housse."La concubine ne s’est présentée que le lundi 12 mars en fin de journée en mairie" souligne-t-on à la mairie. "considérant que le mode d’inhumation ne convenait pas, pour ensuite revenir sur ses propos le mercredi 14 mars matin."La parution de l'article de La Voix du Nord, samedi dernier, a en tout cas déclenché un élan de soutien et une cagnotte en ligne a été mise en place sur le site Leetchi pour récolter 6000 €. Toujours selon La Voix du Nord , un chef d'entreprise français basé a l'étranger souhaiterait également prendre en charge les obsèques.Un élan qui fait chaud au coeur : une première cagnotte avait été créée par Mme. Fouache sur Leetchi après le décès de son conjoint, mais n'avait récolté qu'une dizaine d'euros.