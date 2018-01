Valenciennes : les employés PSA inquiets après la signature de la rupture de convention collective

PSA employés inquiets

1300 salariés concernés, 60 dans les Hauts-de-France

Clairetnet RCC

s'exclame un ouvrier avant de pousser le tourniquet de l'usine PSA de Valenciennes lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de la rupture conventionelle collective. D'autres "préfèrent ne pas en parler" ou "ne pas être filmés" mais reconnaissent beaucoup en discuter entre collègues. Ceux qui acceptent de répondre à quelques questions ne sontRapidement,. Ils ont tous signé l'accord avec la direct, à l'exception de la CGT. "Les syndicats ouvrent grand la porte aux patrons pour licencier et faire du harcèlement", désespère un quadragénaire, juste avant de prendre son poste. Eric Denaene, responsable FO PSA Valenciennes justifie la décision de son syndicat en rappelant que, celles qui ont un projet d'entreprise ou qui souhaitent aller travailler ailleurs".Mélange d'humour et de colère, une employée répond simplement qu'elle remercie "tous ceux qui ont voté Macron". En effet,En tout, elle concerne. Trois sites sont concernés :. Franck Terry, responsable CGT du site d'Hordain, considère que PSA, fort de seset 3 600 000 véhicules vendus dans le monde en 2017", ne devrait pas faire appel à cette rupture conventionnelle collective "mais plutôt faire des embauches"."On parle de 1300 embauches de CDI et de 1300 départs dans le cadre de la rupture conventionnelle mais il faut aussi compter" ​ajoute le syndicaliste qui reproche à l'entreprise de fragiliser l'emploi.