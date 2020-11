Valenciennes : des étudiants de l'école Rubika primés à Hollywood et présélectionnés pour les Oscars

Un tram fou à Lisbonne

Récompensé à Hollywood

🏆 Plus rien n'arrête le tramway fou d'o28 ! Le court-métrage remporte le "Best Animation Award" au "HollyShorts Film Festival", rendant le film éligible aux Oscars 2021. Une première pour un film de RUBIKA Animation ! 😱 #RUBIKA #Animation #Animation3D #Hollyshorts @HollyShorts pic.twitter.com/qJ5eQvrUAI — Rubika (@RubikaEducation) November 16, 2020

"C'est inespéré ! On est super fiers et on croise tous nos doigts pour que ça aille plus loin !" s'extasie Otalia Caussé, co-réalisatrice du film O28. La jeune femme n'arrive toujours pas croire que le court-métrage qu'elle a réalisé avec cinq de ses camarades est préselectionné aux Oscars."C'est que du bonheur" ajoute-t-elle.O28 est un projet de fin d'études de l'école Rubika, située à Valenciennes. Six étudiants, (Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle et Fabien Meyranont), ont travaillé pendant un an et demi sur le film.Il raconte avec humour les mésaventures d'un couple de touristes allemands en visite à Lisbonne qui prend le tram O28, grande attraction touristique dans la ville. Sauf que l'engin devient complètement hors de contrôle. Le scénario a été pensé par Otalia Caussé, dont une partie de la famille vient du Portugal.Grâce à son prix du meilleur film d'animation reçu au HollyShorts Film Festival, un festival professionnel indépendant de courts métrages californien, le film va pouvoir passer en commission pour la sélection des films en compétition pour les Oscars 2021 dans la catégorie court métrage. 90 films sont préselectionnés. A l'issue de la sélection, il en restera 10."On a envie d'y croire même si la route est encore longue mais dans tous les cas, ça peut nous ouvrir des opportunités ! C'est un boost incroyable" confie Otalia Caussé. La jeune femme est aujourd'hui diplômée et "rêve de travailler un jour dans un grand studio américain, Pixar, Disney ou Dreamworks..." Otalia Caussé peut avoir de l'ambition. Sur 236 sélections en festival, O28 a déjà remporté plus de 50 récompenses.