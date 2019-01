Valenciennes : les femmes Gilets jaunes contre les violences policières

La marche des femmes Gilets jaunes, à Valenciennes, le dimanche 20 janvier. / © Gurak Sebastien

Elles sont une, gilet jaune sur le dos, à marcher derrière la banderole créée pour l'occasion. "", peut-on lire sur un drap blanc. "Les Chtites Ama'jaunes, acte X", en référence aux célèbres guerrières au sein coupé.Les manifestantes portent des, cette fois en symbole du martyr, sur lesquelles sont inscrits les lieux et dates de violences policières. La, censée représenter la France et ses valeurs de "Liberté, égalité, fraternité" fait également partie du cortège, en pleurs ou en sang.Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des heurts ont déjà éclatés entre policiers et manifestants dans le Valenciennois. Le 5 janvier dernier, des interpellations ont résulté en peines de prisons pour cinq Gilets jaunes Reportage à venir.