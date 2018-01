Valenciennes : fini les brancards, les enfants vont désormais à l'hôpital... en voiture électrique !

Moins de médicaments

Faites chauffer les moteurs... Marius, Alyssa et Milo sont! Plus question de. Dès leur arrivée la seule chose qui préoccupe les enfants, c'estC'est la grande nouveauté. Ici à l'hôpital de, terminé les brancards. Désormais. Des voitures qui ont été offertes par le personnel de l'hôpital et par lesObjectif :des enfants de manière plus naturelle."C'est une", explique Nabil Elbeki, chef de service en chirurgie ambulatoire. "plus détendus, et ça nous permet éventuellement deavant le bloc opératoire voire."Milo à 7 ans, c'est la. Pourtant, à son arrivée au bloc, pas de pleurs : la mission est plus que réussie. Et il n'y aqui sont rassurés. "donc c'est rassurant. Et on a bien rigolé !", sourit cette jeune maman.Pour l'instant, l'hôpital de Valenciennes ne possède queélectriques mais compte bien, pour redonner le sourire aux plus petits.