Valenciennes : un homme retranché au sommet d'une grue secouru à 30 mètres de hauteur

Antécédents psychiatriques

Forces de police et sapeurs-pompiers ont été mobilisés durant plus de deux heures, dans l'après-midi du 21 avril, pour un homme seul retranché au sommet d'une grue, situé sur un chantier de contruction à la limite de Valenciennes et Anzin (Nord).Le forcené, qui se trouvait sur le contrepoids en béton à 30 mètres de hauteur, menaçait de sauter à l'approche des secours.Après de longues négociations, les spécialistes du groupement de recherches et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) sont parvenus à le faire descendre sain et sauf de l'engin.Alcoolisé, l'homme de 35 ans qui a déjà des antédécents psychiatriques, a été hospitalisé à Valenciennes dans une unité spécialisée.Il avait été récemment exclu d'un foyer où il était hébergé.