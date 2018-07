Valenciennes : l'incendiaire du garage était un ancien employé, plus d'un million d'euros de dégats

C'est l'issue d'une enquête longue de plusieurs mois. Le 27 juin, un homme a finalement été interpellé, dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie du garage Fiat de Valenciennes, en mars dernier.



Le 13 mars, dans la nuit, un incendie avait ravagé le garage de la rue Ernest-Macarez, sans faire de victime. Mais les dégâts sont importants : 27 véhicules neufs détruits, et de nombreuses réparations à faire au niveau du bâtiment, très abîmé par les flammes. En tout, les policiers estiment le préjudice à plus d'un million d'euros.



Un ancien employé

Les enquêteurs comprennent rapidement qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Après plusieurs mois d'enquête, ils finissent par interpeller un homme de 44 ans, qui avait démissionné quater jours avant l'incendie.



Placé en garde à vue le 27 juin dernier, il a reconnu les faits. Il a ensuite été déféré devant le juge et écroué à la maison d'arrêt de Valenciennes en attendant son procès, qui se déroulera le 31 juillet.