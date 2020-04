Valenciennes : malgré l'épidémie de coronavirus, l'usine Toyota va redémarrer

Les conditions de travail seront adaptées pour limiter les risques de propagation du virus

Une décision fortement contestée par les syndicats

"Nous avons pris la décision de redémarrer notre production en deux équipes de façon progressive à compter du 21 avril, convaincus que les mesures sanitaires mises en place nous permettront de nous remettre en ordre de marche avec nos trois équipes le plus rapidement possible", écrit le président de Toyota Motor Facturing France (Toyota Onnaing près de Valenciennes), Luciano Biondo, dans un courrier adressé aux salariés et mis en ligne par plusieurs syndicats."Nous devons produire et livrer 35 000 Yaris de la génération actuelle. Elles ont été commandées par des clients qui attendent leur livraison dans les prochaines semaines", ajoute-t-il. Quelque 1 500 voitures devraient sortir de l'usine la semaine de reprise, soit la production quotidienne habituellement.Selon la direction, il y aura notamment des pauses aménagées, une équipe de jour et une équipe de nuit d'environ 1 000 personnes chacune qui ne se croiseront pas. Des masques voire des visières seront fournis pour les 70 postes où le mètre minimum de distance entre deux personnes ne peut pas être respecté.Le site de Valenciennes, unique unité de production de Toyota en France, est spécialisé dans la construction de la Yaris, modèle du constructeur japonais le plus vendu en Europe. La production est à l'arrêt depuis le 18 mars et la quasi-totalité des salariés en chômage partiel.Pour la CGT, qui a "voté contre cette décision" lors du CSE extraordinaire vendredi, la reprise est un "scandale". "C'est un coup de couteau planté dans le dos de tous les soignants", s'insurge son délégué Eric Pecqueur, jugeant que cette décision "casse le confinement". "La direction utilise la force pour nous faire revenir à l'usine, nous fait prendre le risque de tomber malades. Le virus se propagerait entre amis mais pas entre collègues de travail ?" ironise-t-il, dénonçant "l'irresponsabilité des actionnaires, de la direction, et du gouvernement qui a donné son aval".Sur Facebook, le syndicat s'interroge : "Mais est-ce vraiment absolument nécessaire de produire des voitures dans une telle période ?"Selon Fabrice Cambier, délégué FO, "si un cas Covid se déclare dans la société, la direction sera responsable". "Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas de cas ? les mesures d'hygiène seront-elles suffisantes ? pas suffisantes ? On n'en sait rien", dit-il. La filière automobile avait appelé vendredi à une reprise progressive de l'activité avec l'aide des pouvoirs publics, une "urgence vitale" face à la crise dans ce secteur.Les mesures d'hygiène pour Valenciennes doivent être examinées en commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) mardi 14 avril.