Valenciennes : manifestation des Ascoval Saint-Saulve devant un bâtiment de Vallourec

Aciérie Ascoval : manifestation devant un bâtiment de Vallourec à Valenciennes

Ascoval Saint-Saulve : "J'ai passé plus de temps dans cette usine qu'avec ma femme"

Bruno Kopczynski Porte-parole intersyndicale Ascoval à Saint-Saulve



Deux projets de reprise

"Le projet Altifort est parfaitement viable, il ne manque que l'aval de Vallourec : on veut faire comprendre à Vallourec que son intérêt est de nous aider", a déclaré, porte-parole de la coordination, élu au CE ().Dès 06H00, les protestataires ont empêché de laisser entrer le personnel à l'intérieur duoù sont regroupées les activités tertiaires (paye, RH...) et où travaillent environ 300 personnes. "On a demandé aux salariés qu'ils ne prennent pas leur poste, ils l'acceptent", a dit M. Kopczynski.Deux candidats se sont manifestés pour la reprise d': le groupe iranien, qui a déposé une lettre d'intention, et le groupe franco-belge, spécialisé dans les matériaux spéciaux, qui a présenté "une offre ferme". Lede grande instance de Strasbourg doit rendre saMais "le dossier de reprise, s'il est validé doit être déposé vendredi", a prévenu M. Kopczynski. "Si vendredi Vallourec n'a pas dit oui (au projet de reprise par Altifort, ndlr), ce sera difficile pour nous", a-t-il ajouté, avec la possibilité selon lui de perdresur le site de(Nord) et près d'un millier d'emplois directs et indirects en cas de liquidation.Créée en 1975 par le groupe Vallourec, l'de Saint-Saulve, spécialisée dans les aciers spéciaux, est devenue Ascoval en 2017, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction.