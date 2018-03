Valenciennes : manifestation de la CGT Métallurgie pour une convention collective de "haut niveau"

Les sites de Saint-Saulve en sursis

, 300 à Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône) et 200 à Hagondange (Moselle). La préfecture a comptabilisé 550 personnes à Valenciennes. Ces trois sites sont"Pour le maintien et le développement de l'emploi industriel", "", pouvait-on lire sur les deux banderoles en tête de la manifestation à Valenciennes, sous une pluie battante.Le groupe Vallourec, fabricant de tubes sans soudure, a annoncé fin févrieren banlieue de Valenciennes, quiCette annonce est intervenue alorsà Saint-Saulve, estAscoval estet à 60% par Asco Industries, qui contrôle le sidérurgiste Ascométal, propriété depuis le 1er février du groupe suisse. L'exclusion d'Ascoval par Schmolz+Bickenbach du périmètre de reprise d'Ascométal, selon élus locaux et syndicats de l'entreprise, qui estPour Yohan Delbauve, délégué syndical CGT Vallourec, ". Ils veulent en faire une nationale au rabais, avec peu de protection". Cette manifestation à l'appel de la CGT Métallurgie s'inscrivait en effet dans le cadrevisant notamment àpour les 1,4 million de salariés du secteur.