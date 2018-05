À Valenciennes, on apprend à sauver des vies dès 3 ans

Valenciennes apprend à sauver des vies dès 3 ans

Mercredi, un centre de formation aux premiers secours pour enfants a été inauguré à la Maison des associations de Valenciennes (84 rue du Faubourg de Paris). Jeux et mises en pratique initient les 3-12 ans au secourisme.



"Ce qui m'a plu, c'est d'apprendre les gestes qui peuvent sauver, car une personne peut faire un malaise n'importe où, n'importe quand", témoigne Corentin, un jeune formé à la position latérale de sécurité et aux bons réflexes. Les élèves du Valenciennois ont reçu leur premier diplôme lors de cette inauguration.



"A trois ans, on fait de la prévention avec des pictogrammes, des autocollants", explique l'un des porteurs du projet. "A dix ans, on rajoute des gestes de secours au fur et à mesure", poursuit ce formateur.



"Il faut dire à ce petit groupe de gamins d'en parler à leurs copains pour qu'il y en ait encore d'autres qui puissent se former", souligne ce médecin. En France, onze millions d'accidents domestiques ont lieu chaque année. Or, moins de 50% de la population est actuellement formée.