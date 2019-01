Et ça continue, toujours à Valenciennes ... Le feu au pied des locaux de @lavoixdunord ce dimanche soir

Valenciennes : des poubelles incendiées au pied des locaux de La Voix du Nord

Images Bertrand Théry

Le quotidien ciblé par les gilets jaunes ?

La Voix du Nord et LCI après les violences de l'acte IX Plusieurs journalistes ont été agressés lors de l'acte IX des Gilets jaunes. Week-end noir pour la liberté et le droit à l'information. Gilets jaunes. Acte IX. Samedi, blocage du centre d'impression de l'Yonne Républicaine. Blocage des livraisons du Journal du Centre. Blocage du dépôt d'Anzin de La Voix du Nord.

a été la cible dimanche peu avant 18h d'un incendie volontaire, à l'arrière de ses locaux, côté boulevard Watteau.ont été mises à feu au pied l'immeuble, et ont été complètement détruites. Le caractère volontaire du sinistre "ne fait aucun doute" selon la police, qui a ouvert uneL'incendie, qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers, menaçait de se propager à un compteur à gaz situé à proximité directe. Aucune desprésentes dans les locaux au moment des faits n'a heureusement été blessée.Cet incendie serait-il le fait d'un ou plusieurs? La Voix du Nord s'interroge, le média étant particulièrement ciblé par le mouvement depuis plusieurs jours dans le Valenciennois. Samedi, une trentaine de manifestants ont empêché la diffusion de 20.000 journaux dans ce secteur, en bloquant un dépôt à Anzin , puis en proférant "menaces et intimidations" à l'encontre d'un chauffeur de camion et des colporteurs de journaux, selon le directeur de la publication, Gabriel d'Harcourt."On sent quelque chose de malsain qui monte, dans les attitudes vis-à-vis de nos journalistes, le comportement face à nos agences", "et ce sans aucun motif", constate M. d'Harcourt. "En tant que média de proximité, nous essayons justement d'exposer les problèmes dans les territoires, donner la parole aux gens qui ne l'ont pas souvent et créer du lien."Le quotidien régional va déposersuite à l'incendie provoqué dimanche au pied de ses bureaux valenciennois.