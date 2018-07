Valenciennes : quatre blessés, dont trois policiers, dans un double accident de la route

Tout s'est enchaîné très vite, dans la nuit de dimanche à lundi. Il est environ 3 heures du matin lorsqu'une Twingo percute une série de voitures en stationnement. Sur le moment, rien de bien grave en dehors des dégâts matériels.



La police arrive sur place; une voiture de la Bac et une voiture police secours, avec à son bord deux agents. Mais alors que les forces de l'ordre viennent d'arriver sur les lieux, une Xara Picasso provoque une suraccident en percutant le véhicule de la Bac, qui est lui-même propulsé sur le véhicule police secours.



Quatre blessés

Résultat : un premier policier a été lourdement blessé à la tête par la porte du coffre de la Twingo qui s'ouvrait lors du choc. Il a été scalpé et sa blessure a nécessité une dizaine de points de suture.



Dans le même temps, un autre policier a eu le nez cassé et un oeil fermé par le déclenchement de l'airbag, tandis que son collègue, au sol, se plaignait de douleurs aux cervicales. Ils ont été conduits au centre hospitalier de Valenciennes pour soins. La conductrice de la Twingo se plaignait quant à elle de douleurs thoraciques.



Le conducteur de la Xara, à l'origine du suraccident, est choqué. Âgé de 31 ans, il était alcoolisé au moments des faits mais le contrôle stupéfiants est négatif. Il a été emmené jusqu'au commissariat.