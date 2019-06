Valenciennes : le RAID intervient pour maîtriser un sexagénaire armé retranché chez lui

Vers 1h20, dans la nuit de lundi à mardi, un habitant de Valenciennes a appelé la police pour signaler que son père venait de tirer un coup de fusil en l'air, dans la rue du Marquis.



Le temps qu'un équipage se rende sur place, le forcené s'était retranché chez. Aucune prise de contact n'était possible avec l'individu, dont les policiers étaient par ailleurs avertis qu'il possédait plusieurs fusils de chasse.



Le RAID a donc été appelé à intervenir, et a finalement pu interpeller l'homme de 61 ans alors qu'il tentait de s'enfuir peu avant 4 heures du matin. L'arrestation s'est déroulée sans incident, et le sexagénaire a été placé en garde à vue.