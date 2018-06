Valenciennes : un speed dating pour rapprocher restaurateurs et producteurs

Speed Dating entre producteurs et restaurants

L’un est restaurateur, l’autre brasseur. Ils n'ont que dix minutes pour se rencontrer et comprendre leurs besoins.que sont mis en contact"Rencontrer d'autres débouchés et entre autres des restaurateurs locaux qui aiment travailler avec les produits du terroir, assure le brasseur Philippe Descamps., alors que là ils sont plus disponibles, plus ouverts."Organisé par la chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut, le speed dating tourne autour de produits très divers : des confitures, de la viande, des boissons et des spécialités locales.Pour Didier Rizzo, Vice-président chargé du Commerce au CCI, l’idée vient de là. "C’est comment on va interconnecter, comment on va mettre en relation ce monde pour pouvoir mettre en avant le circuit court et la qualité du produit, la qualité du savoir-faire."Si aucun partenariat n’a été signé aujourd'hui,pour mettre en avant les produits du terroir.