Valenciennes : les surveillants pénitentiaires manifestent pour alerter sur leurs conditions de travail

Valenciennes : les surveillants pénitentiaires en grève pour de meilleures conditions de travail

Prochaine mobilisation à Vendin-le-Vieil ?

Ils sont réunis depuis 6h devant la. Tractage à la sortie de l'autoroute, grève : les personnels pénitentiaires manifestent, ce mardi 19 février, pourUne initiative lancée par une intersyndicale qui compte réitérer cette action, déjà, chaque semaine jusqu'à obtenir gain de cause. "On a des collègueschaque jour. Notre direction nous suit au niveau de l'établissement mais", alerte Amin Medjber, secrétaire national Horizon Justice CFE-CGC.Parmi les revendications de la dizaine de manifestants,. Michael Witkowski travaille dans l'établissement depuis 4 ans et pointe autre problème : les projections qui viennent de l'extérieur des murs de la prison. Il en a compté 90 le week-end dernier."Les personnes arrêtent leur véhicule, descendent avec des sacs et", note-t-il. Des quoi générer trafic et racket à l'intérieur de l'établissement. Face à ces phénomènes, les surveillants se disentPas de commentaire de la part de l'administration pénitentiaire alors que les représentants syndicaux ont été reçus à 15h en sous-préfecture. Leurs actions symboliques devraient quand même. La semaine prochaine, l'établissement choisi pourrait être Vendin-le-Vieil, fief de la contestation du personnel pénitentiaire l'an passé