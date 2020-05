Valenciennes : tablettes, ordinateurs et imprimantes prêtées aux familles précaires pour réduire la fracture numérique

Coronavirus : à Valenciennes, des ordinateurs prêtés aux familles précaires

"On ne savait (...) mais ce n'était pas quelque chose qui manquait réellement. Là, c'était crucial que les familles soient équipées", constate Danielle Nutte, la directrice de l'école maternelle Anna-Foucart à Valenciennes. Depuis le début du confinement, les enfants n'ayant pas accès aux outils numériques à la maison sont privés des ressources nécessaires au suivi de leur scolarité.Alors, des maisons de quartiers à Valenciennes ont décidé de distribuer gratuitement des tablettes, des imprimantes et des ordinateurs... Tout est fait pour tenter de réduire la fracture numérique. Une assistance à distance est aussi proposée pour les personnes les moins à l'aise avec les outils numériques."On ne va plus copier des leçons de quatre pages à la main", se réjouit une mère de cinq enfants, tous scolarisés de la maternelle au lycée. Cette initiative permet d'éviter au mieux le décrochage scolaire des enfants de familles précaires, alors que la réouverture des écoles le 11 mai fait débat