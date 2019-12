Valenciennes : Tati, c'est fini

Samedi 14 décembre, la magasin était déjà quasiment vide. / © B. THÉRY

Les derniers articles dans les rayons. / © B. THÉRY

Le magasin de Valenciennes avait ouvert ses portes en 2009. / © B. THÉRY

Ces derniers jours, le magasin n'était plus que l'ombre de lui-même. / © B. THÉRY

Le magasin de Valenciennes ne fait pas partie des espaces repris par la marque Gifi. / © B. THÉRY

Une zone de vente à moitié vide et des affiches de liquidation sur les vitrines et dans les rayons... Le Tati de Valenciennes a vécu ces derniers instants ce samedi 14 décembre.Selon nos confrères de La Voix du Nord , c'est dans la douleur que s'est déroulée la fermeture pour les co-gérantes : "Personne n’est venu nous voir", se plaignent-t-elles, ni leur patron Philippe Ginestet, ni la municipalité.Le Tati de Valenciennes fait partie des 13 magasins en France à fermer, faute de résultats et de repreneur. Son patron avait annoncé en juillet 2019 que de nombreux magasins au vichy rose deviendraient des Gifi, enseigne du même groupe, GPG.Le Tati de Lille-Hellemmes est par exemple devenu Gifi.Seules les robes de mariées sont renvoyées au magasin de Barbès à Paris, le dernier à rester ouvert. Le reste du stock invendu malgré la liquidation repartira en entrepôt.